Purcari Wineries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Purcari Wineries stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,35 RON gegenüber 0,370 RON je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 136,5 Millionen RON vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Purcari Wineries 120,3 Millionen RON umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,19 RON beziffert. Im Vorjahr hatten 1,38 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Purcari Wineries mit einem Umsatz von insgesamt 437,15 Millionen RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 382,32 Millionen RON erwirtschaftet worden waren, um 14,34 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
