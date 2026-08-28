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28.08.2026 06:31:29
Purcari Wineries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Purcari Wineries hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,16 RON. Im Vorjahresquartal hatte Purcari Wineries ebenfalls ein EPS von 0,160 RON je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Purcari Wineries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,6 Millionen RON im Vergleich zu 104,4 Millionen RON im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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