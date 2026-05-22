Purcari Wineries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Purcari Wineries hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,15 RON gegenüber 0,210 RON je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,58 Prozent auf 89,6 Millionen RON aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,1 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at