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18.11.2026 06:31:28
Pure Biologics Spolka Akcyjna Bearer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Pure Biologics Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,01 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,220 PLN je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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