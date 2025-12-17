PURE Bioscience hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PURE Bioscience ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PURE Bioscience die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PURE Bioscience in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

