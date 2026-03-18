PURE Bioscience legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PURE Bioscience lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei PURE Bioscience ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at