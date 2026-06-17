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17.06.2026 06:31:29
PURE Bioscience: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PURE Bioscience stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei PURE Bioscience ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat PURE Bioscience im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PURE Bioscience 0,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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