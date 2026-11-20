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20.11.2026 06:31:28
Pure Cycle: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pure Cycle hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,59 Prozent auf 13,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,590 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Pure Cycle hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 26,09 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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