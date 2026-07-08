Pure Cycle CorpShs Aktie
WKN: A0BM01 / ISIN: US7462283034
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08.07.2026 22:11:35
PURE CYCLE CORP Announces Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - PURE CYCLE CORP (PCYO) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.948 million, or $0.12 per share. This compares with $2.256 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 60.0% to $8.222 million from $5.140 million last year.
PURE CYCLE CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.948 Mln. vs. $2.256 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.09 last year. -Revenue: $8.222 Mln vs. $5.140 Mln last year.
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