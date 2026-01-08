Pure Cycle CorpShs Aktie
WKN: A0BM01 / ISIN: US7462283034
|
08.01.2026 01:57:29
PURE CYCLE CORP Reveals Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - PURE CYCLE CORP (PCYO) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $4.57 million, or $0.19 per share. This compares with $3.94 million, or $0.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 59.0% to $9.14 million from $5.75 million last year.
PURE CYCLE CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.57 Mln. vs. $3.94 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.16 last year. -Revenue: $9.14 Mln vs. $5.75 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pure Cycle CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pure Cycle CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pure Cycle CorpShs
|11,17
|4,78%