Pure Cycle: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pure Cycle gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,2 Millionen USD – eine Minderung von 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,6 Millionen USD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 USD gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 26,09 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28,75 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at