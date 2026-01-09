|
Pure Cycle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pure Cycle veröffentlichte am 07.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,1 Millionen USD ausgewiesen.
