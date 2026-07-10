Pure Cycle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pure Cycle präsentierte in der am 08.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pure Cycle 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pure Cycle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at