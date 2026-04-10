Pure Cycle verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pure Cycle hat am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pure Cycle einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at