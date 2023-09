Pure Freude beim BMW BERLIN-MARATHON 2023: Assefa stürmt zum Weltrekord, Kipchoge alleiniger Rekordsieger.

+++ Tigst Assefa (ETH) in 2:11:53 Stunden die schnellste Marathon-Läuferin der Welt +++ Eliud Kipchoge (KEN) gewinnt in 2:02:42 Stunden fünften Titel in Berlin +++ Deutscher Rekord durch Amanal Petros (2:04:58 Stunden) +++ 48.000 Athletinnen und Athleten feiern mit den Fans in der Hauptstadt ein stimmungsvolles Sportfest +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel