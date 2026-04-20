|
20.04.2026 06:31:29
Pure Harvest Cannabis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pure Harvest Cannabis hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!