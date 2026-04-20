Pure Harvest Cannabis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pure Harvest Cannabis hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at