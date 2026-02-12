|
12.02.2026 06:31:29
Pure Health präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pure Health stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 AED, nach 0,020 AED im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,21 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 6,89 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 AED beziffert. Im Vorjahr waren 0,150 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,31 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 25,85 Milliarden AED im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.