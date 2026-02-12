Pure Health präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pure Health stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 AED, nach 0,020 AED im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,21 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 6,89 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 AED beziffert. Im Vorjahr waren 0,150 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,31 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 25,85 Milliarden AED im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at