Pure Health stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pure Health hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 AED je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,59 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,99 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at