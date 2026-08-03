|
03.08.2026 06:31:29
Pure Health stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pure Health hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 AED je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,59 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,99 Milliarden AED in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!