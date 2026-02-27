|
Pure Storage A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pure Storage A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte Pure Storage A einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Pure Storage A mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,35 Prozent gesteigert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,550 USD, nach 0,310 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,66 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,17 Milliarden USD in den Büchern standen.
