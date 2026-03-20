PureBase: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PureBase hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PureBase 0,29 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,31 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at