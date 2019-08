PureCircle bringt in Chicago Marken-Gourmet-Eiskrem auf den Markt. Mit Stevia gesüßt. Null Zucker hinzugefügt.

"PureCircle"-Eiskrem schmeckt toll und demonstriert

die großartigen Fähigkeiten der nächsten Generation von Steviablattsüßstoffen

PureCircle arbeitet mit JDRF zusammen,

das die Typ-1-Diabetesforschung unterstützt.

CHICAGO, Aug. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purecircle (LSE: PURE), der weltweit führende Produzent und Innovator von Stevia-Süßstoffen, bringt ein schmackhaftes Gourmet-Eis mit null Zuckerzusatz und stattdessen mit Steviablattsüßstoff der nächsten Generation gesüßt auf den Markt. Das Unternehmen mit Sitz in Chicago stellt Ende August das neue "PureCircle"-Eis in seiner Heimatstadt vor. Es wird zunächst über "PureCircle"-Eiskremwagen in der Stadt verkauft werden.

Die Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation von PureCircle wie Reb M stellen einen wichtigen Durchbruch dar. Sie haben einen reinen, zuckerähnlichen Geschmack, enthalten keine Kalorien und sind pflanzenbasiert. Man kann sie sehr gut in Dessertprodukten wie Eiskrem und in einer breiten Palette von Getränken und Lebensmitteln verwenden. Das bedeutet, dass Getränke- und Lebensmittelunternehmen – die Zucker und Kalorien reduzieren wollen – den Verbrauchern kalorienfreie und kalorienarme Produkte anbieten können, die mit unseren pflanzlichen Stevia-Süßstoffen gesüßt sind.

Mehrere Gesundheitsorganisationen empfehlen, dass Verbraucher Zuckerzusätze in ihrer Ernährung reduzieren sollen. So fordert zum Beispiel die Regierung der USA in ihren Ernährungsrichtlinien "ein Ernährungsmuster mit wenig zugesetztem Zucker". PureCircle-Eiskrem ohne Zuckerzusatz hilft Verbrauchern, sich an dieses Essmuster zu halten. Es hilft auch bei der Kalorienreduktion. Das Vanilleeis von PureCircle zum Beispiel enthält weniger als die Hälfte der Kalorien einer der beliebtesten Marken von Vollkalorien-Vanilleeis, hat aber trotzdem den cremigen Geschmack, der für Gourmet-Eis typisch ist. Und da es mit Stevia gesüßt ist, enthält unser Eis keine künstlichen Süßstoffe.

Die neue Eiskrem von PureCircle wird zunächst in vier Geschmacksrichtungen erhältlich sein: Vanille, Schokolade, Kaffee und gesalzenes Karamell. Es wird auch ein veganes Dessert mit Fruchtgeschmack geben. Die neuen Eis-Angebote von PureCircle werden bei der Markteinführung in Mini-Bechern mit 150 g und Packungen von 500 g erhältlich sein.

Zunächst wird die PureCircle-Eiskrem über Food Trucks verkauft werden, die in und um Chicago unterwegs sind. Darüber hinaus plant das Unternehmen, Restaurants, Eisdielen, Hotels und anderen gastronomischen Einrichtungen anzubieten, die Eisprodukte zu verkaufen. Das Unternehmen wird zudem Herstellern von Speiseeis, das im Einzelhandel und in der Gastronomie verkauft wird, steviabasierte Zutatenmischungen zum Kauf anbieten.

Die Einführung des neuen Speiseeises – mit dem Firmennamen auf den Etiketten – zeigt PureCircles Vertrauen in den tollen Geschmack seiner Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation. Die Fähigkeiten dieser Süßstoffe und die einzigartige Kompetenz des Unternehmens, mit ihnen zu formulieren, machen das neue leckere "PureCircle"-Eis möglich.

Zur Einführung der PureCircle-Eiskrem PureCircle CEO Maga Malsagov:

"Wir arbeiten fleißig daran, unsere Stevia-Blattsüßstoffe der nächsten Generation zu entwickeln und zu vermarkten. Um unser Vertrauen auf ihren guten Geschmack zu demonstrieren, setzen wir unseren Namen auf dieses leckere Eis. Wir hoffen, dass die Verbraucher – und unsere Kunden – an unseren PureCircle Ice Cream Trucks anhalten werden, um zu genießen, was unser Stevia der nächsten Generation in Lebensmitteln und Getränken leisten kann."

PureCircle hat die Probleme, mit denen Steviablattsüßstoffe in der Vergangenheit zu kämpfen hatten, überwunden, nämlich Geschmack, Versorgung und Kosten. Die nicht genetisch modifizierten Süßstoffe der nächsten Generation haben einen reinen, zuckerähnlichen Geschmack und lassen sich gut in mehreren Kategorien von Verbraucherprodukten nutzen. PureCircle hat zudem seine Fähigkeit erhöht, die nächste Generation von Süßstoffen wie Reb M in den großen Mengen zu liefern, die Lebensmittel- und Getränkeunternehmen benötigen – und dazu noch kostengünstig.

Die Bedeutung von Stevia-Süßstoffen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie nimmt zu, was durch die verstärkte Verwendung belegt wird. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der neuen Produkte mit Stevia, die weltweit auf den Markt gebracht wurden, laut Mintel um 31 %. Das war etwa dreimal so viel wie 2017. In den letzten zehn Jahren wurde Stevia in mehr als 20.000 neu auf den Markt gebrachten Getränken und Lebensmitteln verwendet. Viele große und kleine Lebensmittel- und Getränkeunternehmen weltweit nutzen Stevia von PureCircle aufgrund seines guten Geschmacks in ihren kalorienarmen und kalorienfreien Produkten.

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Eises ist PureCircle eine Partnerschaft mit der JDRF-Niederlassung in Illinois eingegangen. JDRF finanziert Forschungsarbeiten, setzt sich für staatliche Maßnahmen ein und leistet Unterstützung beim Kampf gegen den Typ-1-Diabetes. JDRF erkennt die gesunden Eigenschaften der Eiskrem mit null Zuckerzusatz von PureCircle an und wird PureCircle dabei helfen, seine Mitglieder über dieses neue Produkt aufzuklären und PureCircle die Möglichkeit zu bieten, das Eis bei bestimmten JDRF-Veranstaltungen zum Probieren anzubieten und zu verkaufen. JDRF lädt zum Beispiel die PureCircle-Eiswagen ein, auf den One-Walk-Events Ende September und Anfang Oktober Produkte, Coupons und Werbeartikel anzubieten. PureCircle wird gegen Ende des Jahres auch der "offizielle Dessertsponsor" bei der JdRF One Dream Gala in Chicago sein. PureCircle hat sich verpflichtet, die Arbeit von JDRF zu unterstützen.

Für Informationen über die neue PureCircle Ice Cream im Internet, auf Facebook, Instagram und Twitter, benutzen Sie bitte die folgenden Links:

Internet: https://www.purecircleicecream.com/

Facebook - https://www.facebook.com/PureCircleIceCream

Instagram - https://www.instagram.com/purecircleicecream/

Twitter - https://twitter.com/pcicecream

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Jackson Pillow, Media Relations Manager

E-Mail: jackson.pillow@purecircle.com Tel.: +1 (630) 256 8394

Über PureCircle

PureCircle verbindet als einziges Unternehmen fortschrittliche F&E mit vollständig vertikaler Integration vom landwirtschaftlichen Anbau bis hin zur Produktion von qualitativ hochwertigen, hervorragend schmeckenden innovativen Stevia-Süßstoffen.

Das Unternehmen arbeitet mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, in denen die Steviapflanzen angebaut werden, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die die Zubereitung ihrer kalorienarmen bzw. kalorienfreien Produkte durch die Verwendung pflanzlicher Süßungsmittel verbessern möchten.

PureCircle wird auch weiterhin im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation führend sein, ein zunehmendes Angebot zahlreicher Stevia-Süßstoffe mit einem zuckerähnlichen Geschmack bereitstellen und dazu alle erforderlichen und geeigneten Produktionsmethoden einsetzen sowie Lebensmittel- und Getränkeherstellern als Ressource und Innovationspartner dienen.

Stevia-Geschmacksmodifizierer von PureCircle wirken optimal im Zusammenspiel mit Süßstoffen zur Verbesserung des Geschmacks, des Mundgefühls und der Kalorienmenge und erhöhen die Kosteneffizienz von Getränken und Lebensmitteln.

PureCircle wurde im Jahr 2002 gegründet, investiert fortwährend in bahnbrechende Forschung und Entwicklung und hält mehr als 130 Patente im Zusammenhang mit Stevia. Darüber hinaus sind mehr als 250 Patente beantragt.

PureCircle hat weltweit Niederlassungen und der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Chicago, Illinois.

Um die steigende Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen decken zu können, baut PureCircle seine Lieferkapazitäten rapide aus. Die Expansion seiner Extrahierungseinrichtung in Malaysia wurde im März 2017 abgeschlossen und erhöhte PureCircles Kapazitäten zur raschen Lieferung der jüngsten und hervorragend schmeckenden Stevia-Süßstoffspezialitäten sowie zur Unterstützung des Angebots eines kontinuierlich steigenden Wertes für seine Kunden.

PureCircle ist am Hauptmarkt der London Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.purecircle.com

Über Stevia

Angesichts der zunehmenden weltweiten Besorgnis im Hinblick auf Adipositas und Diabetes unternehmen Getränke- und Nahrungsmittelhersteller verantwortungsvolle Schritte zur Reduzierung von Zucker und Kalorien in ihren Produkten und reagieren insofern sowohl auf Verbraucherwünsche als auch auf die Forderungen von Befürworten von Gesundheit und Wohlbefinden. Süßstoffe, die aus der Steviapflanze gewonnen werden, bieten einen zuckerähnlichen Geschmack und nehmen für solche Unternehmen zunehmend an Bedeutung zu.

Genau wie Zucker werden auch Stevia-Süßstoffe aus Pflanzen gewonnen. Aber im Gegensatz zu Zucker ermöglichen sie die kalorienarme oder gar kalorienfreie Zubereitung von Getränken und Nahrungsmitteln.

Der Extrakt aus dem Blatt der Steviapflanze ist ein natürlicher, kalorienfreier und höchst intensiver Süßstoff, der weltweit von Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern als ausgezeichnet schmeckende, kalorienfreie Alternative zu Zucker oder künstlichen Süßstoffen verwendet wird.

Stevia ist eine natürlich süße Pflanze, die in Südamerika beheimatet ist; heutzutage wird sie weltweit angebaut, insbesondere in Kenia, China und den Vereinigten Staaten.

Die süß schmeckenden Teile der Steviablätter sind bis zu 350 Mal süßer als Zucker: Die höchst intensive Süße von Stevia bedeutet, dass für ihren Anbau weit weniger Wasser und Land als für den Zuckeranbau benötigt wird.

Forschungen haben belegt, dass die Moleküle des Steviablattes auch nach kommerziellen Extrahierungs- und Reinigungsverfahren sowohl im getrockneten Steviablatt als auch im letztendlichen Produkt aus dem Steviablatt unverändert erhalten bleiben. Alle großen, internationalen Regulierungsorganisationen in 65 Ländern haben die Verwendung von hochreinem Extrakt aus Steviablättern in Nahrungsmitteln und Getränken genehmigt.

Weitere Informationen zur Steviaforschung finden Sie auf: https://www.purecirclesteviainstitute.com/





Fotos zu dieser Pressemeldung finden Sie auf

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cea3ccc9-049d-4564-ab0b-a899a7604cfc/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/313e0da7-9670-42cc-87e6-bbaa72133c9b/de