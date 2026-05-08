PureCycle Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PureCycle Technologies äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 161,39 Prozent auf 4,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at