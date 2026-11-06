PureCycle Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PureCycle Technologies hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat PureCycle Technologies im vergangenen Quartal 2,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PureCycle Technologies 2,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at