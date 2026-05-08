PureCycle Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PureCycle Technologies äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PureCycle Technologies ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 161,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PureCycle Technologies einen Umsatz von 1,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at