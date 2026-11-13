Puregold Price Club: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Puregold Price Club hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,97 PHP, nach 0,700 PHP im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 66,23 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,20 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at