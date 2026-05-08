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08.05.2026 06:31:29
Puregold Price Club: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Puregold Price Club ließ sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Puregold Price Club die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 1,13 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Puregold Price Club 0,920 PHP je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Puregold Price Club im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,78 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren 52,42 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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