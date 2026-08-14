Puregold Price Club: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Puregold Price Club veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,930 PHP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,46 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62,70 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at