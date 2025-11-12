Puregold Price Club informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Puregold Price Club ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Puregold Price Club die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,120 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 934,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at