Puregold Price Club legte Quartalsergebnis vor

Puregold Price Club lud am 01.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Puregold Price Club hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 PHP je Aktie gewesen.

Puregold Price Club hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,37 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,20 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,79 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Puregold Price Club ein Gewinn pro Aktie von 3,64 PHP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 242,45 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 219,17 Milliarden PHP umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,81 PHP gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 241,39 Milliarden PHP, befunden.

Redaktion finanzen.at