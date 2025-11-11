Puregold Price Club: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Puregold Price Club hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Puregold Price Club ein EPS von 0,680 PHP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 58,20 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,48 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

