Purepoint Uranium Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Purepoint Uranium Group lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at