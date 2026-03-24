Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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25.03.2026 00:01:00
Purer Fahrspaß: der MINI JCW erobert den legendären „Tail of the Dragon“.
Mit 318 Kurven auf einer Länge von 17,7 Kilometern gilt der „Tail of the Dragon“ als eine der gefährlichsten Straßen der Welt. An der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten North Carolina und Tennessee überzeugt der MINI John Cooper Works mit Top-Performance und Agilität, gepaart mit absoluter Souveränität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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