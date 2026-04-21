Wiener Privatbank Aktie
WKN: 74130 / ISIN: AT0000741301
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21.04.2026 19:20:00
Purgstaller als Vorstand bei Wiener Privatbank bestellt
Gernot Purgstaller wird ab 1. Juni Mitglied des Vorstands der Wiener Privatbank. Sein Vertrag läuft bis Ende 2029. Purgstaller werde "einen Großteil" der Aufgaben von Stefan Selden übernehmen, der sein Vorstandsmandat mit Ende Mai zurückgelegt hat, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Purgstaller ist seit 2014 bei der Wiener Privatbank und führte dort zuletzt den Bereich Risikomanagement, Kreditabwicklung und Operations.
tsk
ISIN AT0000741301 WEB http://www.wienerprivatbank.com
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