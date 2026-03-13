Purple Biotech Aktie
Purple Biotech CEO Gil Efron To Step Down For Health Reasons
(RTTNews) - Purple Biotech Ltd. (PPBT), a clinical-stage pharmaceutical company, Friday announced that its Chief Executive Officer, Gil Efron will step down from his role in August, due to health considerations.
The company has initiated a formal search process to identify the next executive chief for the pharma firm.
Efron will remain with the company transitioning to lead corporate development.
"Due to health considerations, I believe this is the right time for me to transition from the CEO role, but I remain deeply committed to the Company, its strong team and its future." Gil Efron commented.
On Thursday, PPBT shares closed at $3.84, down 4.24% on the Nasdaq.
