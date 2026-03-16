Purple Biotech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Purple Biotech lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 201,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -54,430 USD. Im Vorjahr waren -8922,150 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at