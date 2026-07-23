Purple Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Purple Finance hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,890 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 162,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 162,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at