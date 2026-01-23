Purple Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Purple Finance hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Purple Finance 133,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 255,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

