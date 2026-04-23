Purple Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Purple Finance hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,870 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Purple Finance mit einem Umsatz von insgesamt 171,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 174,69 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,200 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -3,970 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 478,35 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 222,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Purple Finance einen Umsatz von 148,24 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at