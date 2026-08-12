Purple Innovation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Purple Innovation lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Purple Innovation ein Ergebnis je Aktie von -4,000 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Purple Innovation mit einem Umsatz von insgesamt 98,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at