Purple Innovation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Purple Innovation ließ sich am 02.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Purple Innovation die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,350 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 173,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,190 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 726,23 Millionen USD – ein Plus von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Purple Innovation 648,47 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,115 USD und einen Umsatz von 718,68 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at