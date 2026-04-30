Purple Innovation zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Purple Innovation hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Purple Innovation ein EPS von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Purple Innovation mit einem Umsatz von insgesamt 95,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at