Purpose, People, and Core Pursuits: Key Ingredients to a Happy Retirement

In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool retirement expert Robert Brokamp speaks with Wes Moss, Wes is a Certified Financial Planner®, the chief investment strategist at Capital Investment Advisors, the host of the Retire Sooner podcast, and the author of five books, including The Retire Sooner Method: The Five Secrets Behind America's Happiest (and Unhappiest) Retirees. In Part 2 of their conversation, Robert and Wes discuss:

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