Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|
26.01.2026 22:48:49
Pursue Wealth Sells Entire Advance Auto Parts Holding
On Jan. 26, Pursue Wealth Partners LLC reported selling Advance Auto Parts (NYSE:AAP), unloading 65,664 shares.According to a SEC filing dated Jan. 26, Pursue Wealth Partners LLC sold its entire stake of 65,664 shares in Advance Auto Parts. The fund no longer holds any shares in the company.Advance Auto Parts operates a large-scale specialty retail network focused on automotive aftermarket products and services. The company addresses professional and retail customers, offering a broad product assortment and value-added services. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
