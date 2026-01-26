Advance Auto Parts Aktie

Advance Auto Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 22:48:49

Pursue Wealth Sells Entire Advance Auto Parts Holding

On Jan. 26, Pursue Wealth Partners LLC reported selling Advance Auto Parts (NYSE:AAP), unloading 65,664 shares.According to a SEC filing dated Jan. 26, Pursue Wealth Partners LLC sold its entire stake of 65,664 shares in Advance Auto Parts. The fund no longer holds any shares in the company.Advance Auto Parts operates a large-scale specialty retail network focused on automotive aftermarket products and services. The company addresses professional and retail customers, offering a broad product assortment and value-added services. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.

mehr Nachrichten