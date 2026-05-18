Pusan Cast Iron legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pusan Cast Iron hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -26,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pusan Cast Iron ein EPS von -20,000 KRW in den Büchern gestanden.

Pusan Cast Iron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at