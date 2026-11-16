Pusan Cast Iron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pusan Cast Iron stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -51,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -28,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,65 Milliarden KRW – ein Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pusan Cast Iron 46,52 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at