02.02.2026 06:31:29

Pusan Cast Iron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pusan Cast Iron hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 27,45 KRW gegenüber 4,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,18 Prozent auf 41,73 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51,01 Milliarden KRW gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -85,930 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pusan Cast Iron ein EPS von -8,000 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 213,03 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 195,41 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:52 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow im Plus -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen