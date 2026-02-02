Pusan Cast Iron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pusan Cast Iron hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 27,45 KRW gegenüber 4,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,18 Prozent auf 41,73 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51,01 Milliarden KRW gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -85,930 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pusan Cast Iron ein EPS von -8,000 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 213,03 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 195,41 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at