Pusan Cast Iron: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pusan Cast Iron hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 24,00 KRW gegenüber -10,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent auf 53,28 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at