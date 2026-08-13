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13.08.2026 06:31:29
Pushpanjali Floriculture gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Pushpanjali Floriculture ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pushpanjali Floriculture die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 175,5 Millionen INR – ein Plus von 290,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pushpanjali Floriculture 45,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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