Pushpanjali Floriculture gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pushpanjali Floriculture ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pushpanjali Floriculture die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 175,5 Millionen INR – ein Plus von 290,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pushpanjali Floriculture 45,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at