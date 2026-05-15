Pushpanjali Floriculture legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pushpanjali Floriculture hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pushpanjali Floriculture in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 131,8 Millionen INR im Vergleich zu 93,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,140 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 349,70 Prozent auf 420,42 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,49 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at