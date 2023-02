Putin beschwört im Ukraine-Krieg Geist von Stalingrad

Wolgograd (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad den Ukraine-Krieg als einen Kampf gegen eine Neuauflage des Nationalsozialismus dargestellt.

"Leider sehen wir, dass die Ideologie des Nationalsozialismus in seiner modernen Form und Manifestation erneut unmittelbar die Sicherheit unseres Landes bedroht", sagte Putin am Donnerstag vor Offizieren und Jugendgruppen im heutigen Wolgograd. "Immer und immer wieder haben wir die Aggression des kollektiven Westens zurückschlagen müssen. Es ist unglaublich, aber eine Tatsache: Wir werden wieder von deutschen Leopard-Panzern bedroht, die Kreuze tragen", sagte Putin unter Anspielung auf das schwarze Kreuz der Bundeswehr beziehungsweise der Wehrmacht.

Die Regierung in Moskau zieht seit dem Einmarsch in die Ukraine vor einem Jahr wiederholt Parallelen zum Kampf der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland. In der Schlacht von Stalingrad schlug die Rote Armee die Wehrmacht entscheidend und erlitt dabei hohe Verluste.

Diese Schlacht sei ein Symbol für das "unzerstörbare Wesen unseres Volkes", erklärte Putin nun. "Wer die europäischen Staaten, einschließlich Deutschland, in einen neuen Krieg mit Russland hineinzieht und erwartet, gegen Russland auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, hat offensichtlich nicht verstanden, dass ein moderner Krieg gegen Russland für sie sehr anders ablaufen wird", sagte er weiter. "Wir schicken unsere Panzer nicht an ihre Grenzen, aber wir haben die Mittel, um zu antworten, und es wird nicht mit dem Einsatz gepanzerter Fahrzeuge enden. Das muss jedem klar sein." Putin hat wiederholt den Einsatz von Atomwaffen nicht ausgeschlossen.

(Bericht von Tatiana Gomozova; Geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)